Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

"1 Erkek 1 Kadın" dizisinin senaristi, son dönemlerde popüler olan Stand-Up göstericisi Hasan Can Kaya en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Hasan Can Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nedir?

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989, İstanbul-Güngören doğumlu senarist, yazar, stand-up göstericisidir. Baba tarafından Malatyalı'dır.

Hasan Can Kaya doğum tarihi : 16 Aralık 1989

Hasan Can Kaya kaç yaşında : 30 yaşında

Hasan Can Kaya memleketi neresi : Malatya

Hasan Can Kaya mesleği ne : Senarist, Stand-Up komedyen

Hasan Can Kaya burcu ne : Yay

Hasan Can Kaya Güngören'de doğup yine aynı ilçede çocukluğunu geçirmiştir. Çocukluğunda komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya lisede de aynı şekilde komik şakalar yapmıştır ve arkadaşları tarafından epey komik bulunmuştur. Bu bağlamda mesleğini tiyatro, komedyenlik alanında ilerletmek istemiştir. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

"1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken, senaryo grubundaki arkadaşların da desteği ile stand up yapmaya karar verdi.

Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak stand up yapmaya başladı. Gösterisine başlarda çok az kişi geliyorken, yavaş yavaş kulaktan kulağa artmaya ve tamamen dolmaya başladı. En son, haftada dört gün stand up yapıyordu. Bu şekilde seyircilerden aldığı aşırı olumlu geri dönüşlerin verdiği cesaretle komedyenliğe odaklandı. Ocak 2020'de ekranlardaki İlk kişisel projesi olan "Konuşanlar Talk Show"un çekimlerine başladı. 12 Mayıs 2020'de Youtube'da sıfır abone ile 1. Bölümü yayınlanan program, kulaktan kulağa yayılarak kısa sürede patladı. ve daha üçüncü ayında 10 milyon izlenmeyi aştı.

Halen daha Konuşanlar programını çeken Hasan Can Kaya ilerde farklı stand up konsetpiyle seyircilerin karşısına çıkmak istiyor. Dönem dönem açık hava tiyatrolarında stand up gösterisi de yapan Hasan Can Kaya bu alanda geleceğin yıldız isimlerinden olacağı düşünülmektedir.