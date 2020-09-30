İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu

Kolombiya'da eski eşi tarafından tacize uğradıktan sonra iki yıldır ortadan kaybolan Angelica Gaitan (46) adlı kadın Kolombiya kıyılarında balıkçılar tarafından baygın halde bulundu.

İLK MÜDAHALEYİ BALIKÇILAR YAPTI

Balıkçı Rolando Visbal, Gaitan'ı hipotermi geçirmiş şekilde bulduklarını belirtti. Gaitan'a ilk müdahaleyi balıkçılar yaptı. Gaitan'ı sandalyeye oturtan balıkçılar, kıyıda bulunan kadının çocuklarına ulaşmaya çalışıyor.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜLER

Gitan'ı kurtaran balıkçılar, kadının ilk başta hareketsiz olduğunu, bu yüzden öldüğünü düşündüklerini ifade ederken, parmaklarının oynadığını görünce hastaneye götürdüklerini anlattı.

"BU TANRININ BANA İKİNCİ FIRSATI"

Hastaneye kaldırıldıktan sonra yerel medyaya konuşan Gitan, "Tanrıya şükür, hala hayattayım. Bu tanrının bana ikinci bir fırsatı. İlk hamileliğimde bile şiddet görüyordum. Ardından ikinci kez hamile kaldığımda istismar ve şiddet devam etti. Defalarca kez polise şikayet ettim ama yeniden salıveriliyordu" dedi.

20 YILDIR EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

20 yıldan fazla bir süredir eşinden şiddet gördüğünü ifade eden kadın, eşi ve ailesinden kaçarken denize atlayarak intihar etmek istediğini söyledi. Gitan'ın ortadan nasıl kaybolduğunu araştıran polis yetkilileri, bu zamana kadar kadının denizde nasıl hayatta kaldığını araştırıyor.