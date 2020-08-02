Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Osmaniye'de, kocasının tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Altun (74), merkeze bağlı Issızca köyündeki evinde eşi Fatma Altun (57) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

EVDEKİ TÜFEKLE KARISINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Altun, evdeki tüfekle karısına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatma Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Fatma Altun'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.