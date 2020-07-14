Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor

Severek evlendiği eşinin müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiğini öne süren Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtıktan sonra hamile olduğunu öğrendiğini ve tehdit edilince çocuğu aldırdığını belirtti. Videonun yayılması sonrası başka erkeklerin tacizlerine maruz kaldığını belirten Yıldız, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. 7 ay oldu şikâyet edeli. Hâlâ ilk davamız görülmedi. O videolar hâlâ ortalıkta! Elden ele yayılıyor" dedi.

"BİRKAÇ KEZ İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Olayı nasıl öğrendiğini anlatan talihsiz kadın, "Bir gün Burak'ın bir arkadaşı aradı. Dedi ki 'Videolarını izledim.' Dedim 'Ne videosu?' O da anlattı. Yatak odamızda çekilmiş mahrem videolar. İnanamadım! Yalan söylüyor sandım. Açtı, 20 saniye kadar izletti. O an ölmek istedim. Birkaç kez intiharı düşündüm. Avukatım da olan arkadaşım Sahra Düzgün Tucel, 'Sen değil onlar utansın' demese, hayatta yoktum" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENDİM Kİ HAMİLEYMİŞİM"

Boşanma davası açtıktan sonra hamile olduğunu öğrenen ve tehdit edildiği için çocuğu aldırmak zorunda kaldığını belirten Nida Nur Yıldız, "Kendime hep 'Geçecek' dedim. Arkadaşlarım, ailem 'Her evde olur, zamanla düzelir' dediler. Ne büyük hata! Kol kırılıp yen içinde kalmıyor. 'Tak' dediği yerde boşanma davası açtım. Öğrendim ki hamileymişim! Doğuracaktım aslında ama tehdit edildim. 'Çocuk benim değil derim' dedi. 'Kaderin iki dudağım arasında' dedi, aldırdım. Bırakın kadınları dünyadaki hiçbir canlının kaderi bir diğerinin söylediklerine bağlı olmamalı" şeklinde konuştu.

"BAŞKA ERKEKLERİN TACİZLERİNE MARUZ KALDIM"

Videoyu izleyen başka erkeklerin tacizlerine maruz kaldığını belirten Yıldız, "Videoyu izleyen 22-23 yaşlarında bir genç 'Abla geçen gün videonu izledim, aklıma düştün' diye mesaj atıyor. Aklınızı yitirirsiniz. Mide bulandırıcı! Mersin öyle çok büyük bir yer değil. Herkes birbirini bilir. Benim en mahrem yatak odası görüntülerimi yüzlerce kişi izledi. Kim yaptı bunu? Eski eşim. Videoyu izleyen başka erkeklerin de tacizlerine maruz kaldım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 7 ay oldu şikâyet edeli. Hâlâ ilk davamız görülmedi. O videolar hâlâ ortalıkta! Elden ele yayılıyor" dedi.