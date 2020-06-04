Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı

İzmit'te tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darp etti. Polise de mukavemet gösteren E.F., gözaltına alındı.

UYARIYI DİNLEMEDİ, GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARP ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit merkezinde meydana geldi. Tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu. Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlilerinden bir kadın, E.F.'nin yanına giderek, maske takmasının zorunlu olduğunu ve maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini söyleyerek uyardı. E.F. bunun üzerine bir anda kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. E.F., güvenlik görevlisini darp ederken, yolcular durumu polise bildirdi.

POLİSE DE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi gözaltına aldı. E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular ifade vermek üzere polis merkezine geldi.