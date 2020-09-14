Otomobile tutunarak ilerleyen bisikletli ölüme meydan okudu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, D-100 Karayolu'nda otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

ARAÇ, 80 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU

Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen bisikletli bir kişi, yaklaşık 80 kilometre hızla ilerleyen otomobile tutundu. Bisiklet kullanan kişi uzun süre otomobile tutunarak ilerledi. Otomobil zaman zaman hızlansa da bisiklet kullanan kişi bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

Yaşanan bu yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.