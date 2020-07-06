Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu

İzmit ilçesinden ailesi ve arkadaşlarıyla Kerpe'ye gelen polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (29), denize girdi.

Gülmez'in bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILAN POLİS KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gülmez'i Kandıra Devlet Hastanesine götürdü.

Gülmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli Muhammet Şahin Gülmez'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.