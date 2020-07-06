Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren evli ve 1 çocuk babası polis memuru Muhammet Şahin Gülmez boğuldu.
06.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:15
İzmit ilçesinden ailesi ve arkadaşlarıyla Kerpe'ye gelen polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (29), denize girdi.
Gülmez'in bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILAN POLİS KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gülmez'i Kandıra Devlet Hastanesine götürdü.
Gülmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli Muhammet Şahin Gülmez'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.