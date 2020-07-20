KKTC'de yayın yapan Avrupa gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te harekat başlatmıştı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu bu mutlu günün yıl dönümünde, Rum aşığı Kıbrıs gazetesinden çirkin ifadeler geldi.

TÜRKİYE'YE ATIFTA BULUNDU

Daha önce TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için Türkiye'ye "işgalci" diyen Avrupa gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde küstah bir manşete imza atarak Türkiye'ye atıfta bulundu. Gazetenin manşetinde, "Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!" ifadeleri kullanıldı.

KIBRIS TÜRKLERİ TARAFINDAN PROTESTO EDİLMİŞTİ

Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türk'ün rahatsızlığını belirttiği gazete daha önce de Kıbrıs Türkleri tarafından protesto edilmişti.