Kızının reşit olmayan erkek arkadaşını yıllarca istismar eden Hollandalı kadına 16 ay hapis ve...

Hollanda'da kızının reşit olmayan erkek arkadaşıyla 14 yaşından itibaren yıllarca cinsel ilişkiye giren 49 yaşındaki bir kadın, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kadının, zorunlu "pedofili bozukluğu tedavisi" görmesini de kararlaştırdı.

Omroep West kanalının haberine göre, olay Lahey kenti yakınlarındaki Oegtgeest kasabasında meydana geldi.

Kızının erkek arkadaşı olan 14 yaşındaki çocukla yakınlık kuran Jeanette R. adlı kadın, bu ilişkiyi 4 yıl devam eden bir cinsel birlikteliğe dönüştürdü.

Lahey Mahkemesi'ne göre, şu anda 49 yaşında olan kadın, kendisinden 28 yaş küçük olan erkek çocuğunu, yıllarca istismar etti.

Mahkeme, kadının, kızının arkadaşıyla olan güven ilişkisini ve aradaki yaş farkını kötüye kullandığını belirterek, çocuğun duygularını tamamen görmezden geldiğini vurguladı.

Jeannette R. ise, hakime, 4 yıl boyunca ilişkide bulunduğu çocukla ilgili olarak, "Ona aşıktım" dedi.

Bir süre sonra, çocuğa hayır demeye cesaret edemediğini ve şantaj gördüğünü öne süren kadına, mahkeme hakimi, "Bunun bir suç olduğunu biliyordun. 28 yaş daha büyüktün. 14 yaşındaki bir çocukla baş edemedin mi?" dedi.

Mağdur ise, Jeanette R.'nin, kendisiyle görüşmeyi kesmesi halinde intihar edeceği tehdidiyle, çocuğu ilişkiyi sürdürmeye zorladığını söyledi.

Mahkeme, 16 ay hapis cezası verdiği kadının, istismar ettiği gence 7 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Mahkeme, Jeanette R.'nin pedofili bozukluğu için tedavi görmesine de hükmetti.