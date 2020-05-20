Engelli kızının maaş kartını alan baba, başka kadınla yaşamaya gitti

Adana'da bir baba, 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alarak başka bir kadınla yaşamaya gitti. Engelli maaşlarıyla ayakta duran aile ise yetkililerden yardım istedi.

BABA VE KIZI ENGELLİ MAAŞI ALIYORDU

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce çıkan iç savaşta İbrahim El Muhammed, atılan bomba sonucu iki bacağını kaybetti. İbrahim El Muhammed, eşi Fatma El Hüseyin ve biri engelli iki kızıyla birlikte önce Hatay'a daha sonra da Adana'ya geldi. Burada, Sene El Muhammed adlı kız çocuğu zihinsel engelli olduğu için devlet aylık 804 lira maaş bağladı. Baba da fiziksel engelli olduğu için 804 lira aylık almaya başladı.

BABA KIZININ DA MAAŞ KARTINI ALARAK EVDEN GİTTİ

Aile bu aylıklarla ayakta durmaya çalışırken baba başka bir kadınla tanışarak, onunla yaşamak için kızının engelli maaşı kartını da alıp evi terk etti. Aile, genç kızın engelli maaşı ile geçindiğinden perişan oldu. Anne Fatma El Hüseyin, eşinin kendilerini terk ettiğini, giderken kızının engelli maaş kartını da alıp götürdüğünü, bu nedenle çok zor durumda olduklarını, komşuların yardımıyla karınlarını doyurduklarını söyleyerek yardım istedi.