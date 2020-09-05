Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Hepimiz özel öğretmenle büyüdük deyince tepki çekti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu açıklayınca tepkilerin odağı oldu. Akalın'a yapılan eleştiriler hakkında konuşmak isteyen Ebru Polat, özel öğretmen çıkışından dolayı hedef oldu.

"HERKES ÖZEL ÖĞRETMENLE BÜYÜDÜ"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından video yayınlayarak Demet Akalın'ı eleştirenlere cevap veren Ebru Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.

DEMET'İ SAVUNAYIM DERKEN TEPKİ ÇEKTİ

Akalın'a destek olmaya çalışan Polat "Herkes özel öğretmenle büyüdü" deyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Polat için "Hepimiz derken? Kim özel öğretmenle büyüdü ki?" ve "Herkes değil, parası olan okudu" yorumları yapıldı.