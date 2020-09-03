Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı

Star TV'nin 'Demet ve Alişan İle Sabah Sabah' sabah programında Esin Övet'in modetörlüğünde magazin köşesi eklendi. Gündemin ilk konusu ise her yaptığı açıklamayla adından söz ettiren Demet Akalın oldu. Kızına özel öğretmen tutan şarkıcı, konunun detaylarını da ilk kez anlattı.

"BAŞINDA BİRİ OLSUN DİYE TUTTUK"

Esin Övet'in canlı yayındaki sorularını cevaplayan Akalın, çevresindeki birçok kişinin bu yönteme başvurduğunu belirterek "Bizim yakınlarda devlet okulu olsa kızımı oraya gönderirdim. Hira'nın dadısı veya bakıcısı yok. Anne ve baba olarak biz çalışıyoruz. Başında biri olsun derslere girebilsin diye öğretmen tutmak istedik" dedi.

"1.500 TL'YE ÖĞRETMEN TUTTUM"

Özel öğretmen fiyatlarının 6 bin TL'den başladığını söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:"1.500 TL'ye öğretmen buldum. Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun. İlkokul 1 çok önemli. Anne-baba olarak bir yöntem bulmaya çalıştık. Benim çocuğumun desteğe ihtiyacı var."

Kızı Hira'nın özel öğretmen istemediğini ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması durumunda okula gideceğini söyleyen ünlü sanatçı, "Kızım 'öğretmen istemiyorum' dedi ancak onu bir şekilde tolere edeceğiz düzene koyacağız" ifadelerini kullandı.