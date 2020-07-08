Kızıltepe'de dedektör köpek 'Eros' uyuşturucuya geçit vermiyor

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri dedektör köpek 'Eros' eşliğinde şehrin önemli noktalarında ve metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir kişiyi gözaltına aldı.

Kızıltepe Narkotik ve KOM Grup Amirliği görevlileri koordinasyonunda Kızıltepe Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği görevlileri ve dedektör köpek Eros eşliğinde Hastane Caddesi arka sokaklarında bulunan derede ve bağlı sokaklarda bulunan metruk binalar ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde uyuşturucu madde satışının ve kullanımının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan M.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN