Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti

İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Lily Denton, McDonald's dan kızarmış tavuk siparişi verdi. Yediği tavuğun içinde kırmız renkteki bir şekli görünce fotoğrafını çekti. Tavuğu yedikten sonra aşırı derecede mide ağrısı ve kusma şikayetleri başladı. İlk önce normal zehirlenme yaladığını düşünen Lily pek umursamadı ama bir süre sonra ishal olan ve beli tutulup hareket edemeyince arkadaşına haber verdi. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Lily, hastanede kendisine verilen antibiyotik ve morfinlerle kendine geldi. İlk aşamada hastanedeki doktorlar şikayetlerin kesin sebebini bulamadılar. Gıda ve Sağlık kurumu zehirlenmenin sebebini araştırdı ve zehirlenmeye çubuk şeklinde olan kampilobakter isimli bakterinin sebep olduğunu açıkladı.

Liyl, yaşadığı durumun ' öleceğimi hissettim' diye açıkladı. Olay ile ilgili açıklama yapan MCDonald's yaptığı açıklamada Liyl'den özür diledi. Liyl'nin paylaşmış olduğu fotoğrafı incelediklerini ve tavuğun içinde bulunan kırmızı maddenin, tavuk göğsünde bulunan kan damarı parçası olduğunu söyledi.