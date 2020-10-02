Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı

Sakarya'da "Fatih Nurullah" adıyla bilinen sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve olay sonrası Fatih Nurullah tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan skandal olayın yankıları sürerken, sahte şeyhe bir darbe de eşinden geldi.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Eyüp Fatih Şağban'ın eşi Ümran Şağban, tutuklanma kararının ardından eşine boşanma davası açtı. Aileye yakın kaynaklardan öğrenildiğine göre Ümran Şağban dava için başvuru yaptı.1987 yılında evlenen çiftin 4 çocuğu olduğu belirtiliyor.