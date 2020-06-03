Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler

Kıyafetlerinizin yıkarken, kuruturken ve kullanırken yaptığınız hatalar, onların çabucak yıpranmasına ve eskimesine neden oluyor. Kıyafetlerin ömrünü uzatan pratik yöntemlerle kıyafetleriniz daha canlı ve uzun ömürlü olacak.

DOĞRU YIKAMA YAPIN

Kıyafetlerin normalden fazla yıpranmasına neden olan ana etkenlerden biri onları uzun süre çamaşır makinesinde bırakmaktır. Bunun yanında farklı türde elbiseleri bir arada yıkamak da onları yıpratır. Bunu engellemek için kıyafetleri renklerine, fermuarlı olmalarına ve düğmeli olmalarına göre ayırın. Mümkünse kumaş cinsine göre ayrım yaparak en hassas şekilde yıkama yapmalısınız.

ÜTÜLEMEDEN GİYMEYİN

Kıyafetleri ütülemek, üzerinde kalan deri ve bakteri kalıntılarını yok etmesi açısından önemlidir. İyi şekilde temizlenmiş ve ütülenmiş kıyafetler, çok aha uzun süre kıyafet dolabında duracaktır.

TEMİZ VE KURU DOLAPLAR

Temizlediğiniz ve ütülediğiniz kıyafetlerinizi dolaba koyarken dolabınızın kuru ev temiz olduğundan emin olun. Tozlu ve nemli dolaplarda duran çamaşırların ömrü kısalacaktır.

VAKUMLU POŞETLERDE MUHAFAZA EDİN

Uzun süre kullanmayacağınız kıyafetleri dolaplarda muhafaza etmek yerine vakumlu poşetlerde muhafaza etmelisiniz. Böylece kıyafetlerini toza ve dış etkene maruz kalmayacak ve yıpranması engellenecektir.

KİMYASALLAR YERİNE SİRKE KULLANIN

Kıyafetlerinizi yıkarken kimyasal ürünler yerine sirkeden yardım alabilirsiniz. Bu tercih, kıyafetlerinizde kimyasal madde birikimini önleyecek ve daha doğal halde kalacaktır.