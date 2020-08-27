Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı

10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan 8 milyondan fazla para alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşine 7 odalı bir villa aldı. Yakışıklı oyuncu yeni ev için 12 milyon TL ödedi.

27.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:13

Aşk-ı Memnu dizisindeki başarısıyla hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan 8 milyon 712 bin TL kazandı. Kazancını gayrimenkule yatıran Tatlıtuğ, eşine lüks bir jest yaptı.

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12 MİLYON TL ÖDEME YAPTI

Takvim'de yer alan habere göre: Eşi Başak Dizer için de Bodrum'daki bir AVM'den mağaza kiraladığı konuşulan oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan iki katlı bir villada karar kıldı. Yakışıklı oyuncunun, yedi odalı lüks malikane için yaklaşık 12 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda evin içinin yeniden dekore edileceği, bahçeye de Tatlıtuğ'un köpekleri için kulübeler yapılacağı öğrenildi.

Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin, gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor.