Kistik fibrozis nedir? Kistik fibrozis semptomları nelerdir? Genetik hastalık Kistik Fibrozis nedir? Kistik fibrozis hastaları için corona tehlikesi!

Genetik ve kalıtsal bir hastalık olan Kistik fibrozis hastaları corona riski altında.Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) Başkanı İlknur Görgün, yaptığı açıklamada koronavirüs sürecinde acil olmadıkça Kistik Fibrozis hastalarının ve yakınlarının hastaneye gitmemelerini söyledi.

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik fibrozis (KF) kalıtsal / genetik bir hastalıktır. Çocuklar bu hastalıkla doğarlar.

Hastalık bulaşıcı değildir, solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi birden etkileyebilir. KF'e neden olan genetik değişiklik nedeni ile KF'li hastalarda vücuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış ve yoğun kıvamda olup akışkan özelliği kaybolmuştur. Bu nedenle; akciğer, karaciğer, pankreas, barsaklar gibi organların kanallarında salgılar birikerek tıkanmaya, enfeksiyonlara ve hasara neden olmaktadır.

KİSTİK FİBROZİS SEMPTOMLARI NELER?

KF semptomlarının tip ve şiddeti kişiden kişiye değişmektedir.

• Çok tuzlu deri

• Balgam oluştuğunda inatçı öksürük

• Sık sık tekrarlayan zatürre ve bronşit gibi akciğer enfeksiyonları

• Hırıltı veya nefes darlığı

• Yetersiz büyüme ya da kilo alımı

• Sık sık yağlı ve hacimli dışkılama ya da bağırsak hareketlerinde zorluk

• Kronik sinüs enfeksiyonları

• Burun içinde nazal polipler