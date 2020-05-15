Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu

Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan almak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

15.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:49

Bursa Yıldırım ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!

VATANDAŞLAR KISITLAMA ÖNCESİ SU KUYRUĞUNA GİRDİ

Bursa Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

2 SAAT BOYUNCA SIRA BEKLEDİLER

16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı.

20 LİTRELİK BİDONLAR, 2,5 LİRA KARŞILIĞINDA DOLDURULDU

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.