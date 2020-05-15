4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un sayfiye yerleşim yerlerinden Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Çoğunlukla yazlık evlerin bulunduğu bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar trafiği kilitledi.
15.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:27
Tekirdağ- İstanbul sınırı çevresinde bulunan yazlık evlerin olduğu bölgelere girmek isteyen vatandaşlar akşamın ilk saatlerinden itibaren yola çıktı.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Sokağa çıkma kısıtlamasının yazlıklarında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş trafiği kilitledi. Akşamın ilk saatlerinden itibaren Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.