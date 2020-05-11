Kısıtlama biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Tekirdağ'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı biter bitmez kendini sokağa atan vatandaşlar, ATM ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Bir grup vatandaş da sokak ortasında çiftetelli oynadı.
11.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00'da sona erdi.
ATM VE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de halk, saatler 00.00'ı gösterdiğinde sokağa akın etti. Araç ve yaya hareketliliği önceki haftalara göre değişmezken, vatandaşlar banka ATM'leri ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
Yasağın ardından sokakta oynayan vatandaşlar da dikkat çekti.