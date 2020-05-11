Kısıtlama biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00'da sona erdi.

ATM VE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de halk, saatler 00.00'ı gösterdiğinde sokağa akın etti. Araç ve yaya hareketliliği önceki haftalara göre değişmezken, vatandaşlar banka ATM'leri ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Yasağın ardından sokakta oynayan vatandaşlar da dikkat çekti.

"BU YANLIŞLARIN DÜZELMESİ GEREKİR"

Hava almaya çıktığını ifade eden Mümin Çolak, "2 gündür evde sıkıldık. Hem hava alayım hem de ihtiyaç gereği için dışarıya çıktım. Bu virüs geçecek inşallah. Bence Allah'ın insanlara gönderdiği bir mikrop olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yanlış şeyler yapıyorlar ve bu yanlışların düzelmesi gerekir" diye konuştu.