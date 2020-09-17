Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 128,4 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı temmuz ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 128,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 oranında artarak 56,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,3 oranında azalarak 51,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLERİ YÜZDE 10,2 ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 oranında artarak 21,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18,7 oranında azalışla 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,0 oranında artışla 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 8,9 oranında azalarak 46,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU YÜZDE 9,6 ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artarak 27,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,0 oranında azalarak 80,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,9 oranında artarak 56,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,5 oranında azalarak 71,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 368,7 oranında artışla 2020 Temmuz sonu itibarıyla 314 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 217 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BORCUN YÜZDE 41,6'SI DOLAR CİNSİNDEN

2020 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41,6'sı dolar, yüzde 29,2'si euro, yüzde 13,2'si TL ve yüzde 16'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,9 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası'nın yüzde 11,4, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.