Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman ödenecek?

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneklerinin TC. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini duyurması ile 29 Haziran'da ödemeler başladı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeleri gerçekleştirilecek. İşlemler kişinin T.C. Kimlik Numaralarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre:

0 olanlara 29 Haziran'da,

2 olanlara 30 Haziran'da,

4 olanlara 1 Temmuz'da,

6 olanlara 2 Temmuz'da,

8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs nedeniyle çalışanlar için alınan önlemler arasında bulunan kısa çalışma ödeneği uygulaması Cumhurbaşkanı kararı ile 1 Temmuz'dan itibaren bir ay daha uzatılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 1 Temmuz'dan itibaren, uygulaması biten iş yerleri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.