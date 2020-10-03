Kırşehir Belediyesi'nden yağışlı havalarda yeni Cuma Namazı tedbirleri

Kırşehir Belediyesi, koronavirüs salgınında cami dışında kılınan Cuma namazları için yağışlı mevsimlere geçmemiz dolayısıyla yeni tedbirler aldı. Belediye, vatandaşlarımızın bu olumsuz durumdan etkilenmemeleri adına Belediyeye ait açık ve kapalı alan bulunan tesis ve işletmeleri İl Müftülüğü'nün kullanımına açtı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası yaşanan pandeminin etkisiyle bir çok alanda kısıtlamalara gidilmiş ve tedbirler alınmıştı. Kırşehir Belediyesi, mevsimsel değişimler sonrası beklenen yağışların cami cemaatini etkileyeceğini öngörerek yağışlar öncesi halkın ibadetini daha nezih ortamda yapabilmesi için gereken tedbirleri alarak Kırşehir Müftülüğüne destek vermek için tedbirleri sundu.

İBADETLERİN SORUNSUZ GEÇMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz yaptığı açıklamada; "Kentimizdeki Camilerde uygulanan sosyal mesafe gereği açık alanlarda kıldığımız Cuma namazı yağışların başlamasıyla zorlukları beraberinde getireceği için Belediye olarak, Kültür Merkezimizde, Gençlik merkezimizde alanlar açmaya, eğer mahallelerde yoğunluk camiler tarafından karşılanamazsa mahallelerde çadır kurma yöntemi izlenerek, pazar yerimizi tahsis ederek halkımızın ibadetini sorunsuz gerçekleşmesi için tedbirler noktasında Kırşehir Müftülüğü ile temasa geçtik " ifadelerini kullandı.

YAKLAŞAN KIŞ ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kırşehir Belediyesi İnternet sitesinden yapılan açıklamada; "Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz , Asaf Kayaoğlu,Osman Uçar,ve Hamza Çam İl Müftüsü Mehmet Yamanı, makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz , Asaf Kayaoğlu, Osman Uçar ve Hamza Çam ziyarette yaptıkları açıklamada , Bizleri makamında ağırlayan İl Müftüsü Mehmet Yaman ile çok sıcak ve samimi bir ortamda güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İl Müftümüz Mehmet Yaman nezdinde , ilimizde görev yapan tüm din görevlisi personellerin Camiiler ve Din Görevlileri haftasını kutluyoruz.

Belediye olarak hizmetlerimiz ve imkanlarımız dahilinde İl Müftülüğünün yanında olduklarını kaydeden Başkan Yardımcıları, İl Müftüsü Mehmet Yaman'a pandemi nedeni ile camii ve mescitlerimizde alınan tedbirler doğrultusunda özellikle Cuma Namazlarında yaklaşan kış şartları etkisi ile dışarıda namaz kılınmayacağından dolayı vatandaşlarımızın bu olumsuz durumdan etkilenmemeleri adına Belediyeye ait açık ve kapalı alan bulunan tesis ve işletmeleri de İl Müftülüğümüz kullanabileceğini belirttiler."