Adana'da adına sahte doktor kartı düzenleyen bir kişi, kırmızı reçeteli ilaç almak isterken suçüstü yakalandı

Adana'da bir kişi, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak için kendisini hastaneye doktor olarak tanıttığı sırada yakalandı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

04.08.2020 06:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:19

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan A.G. kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Polis kimlikte inceleme yapınca sahte olduğunu belirledi ve A.G.'yi gözaltına aldı.

FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları

SAHTE DOKTOR KARTI GÖSTERDİ

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G hastaneye gelerek kendini oradaki çalışanlara, başka bir hastanede Nöroloji Bölümünde uzman doktor olarak tanıttı. A.G. daha sonra adına düzenlenmiş sahte doktor kartı gösterdi. Polisleri de inandırmak isteyen A.G yanında bulundurduğu steteskopu gösterdi.

Polis kimlikte inceleme yapınca sahte olduğunu belirledi. A.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

A.G'nin kırmızı reçeteyle satılan bir ilacı yapmak için kendini doktor olarak tanıttığı öğrenildi.