Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yapımcılığın OGM Pictures'ın üstlendiği TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kadrosunu güçlendiriyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini canlandıracak isim belli oldu. Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.

BULDUĞU ÇÖPLERİ YANINDA TAŞIYAN AKİF'İ OYNAYACAK

Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye'nin danışanı Akif karakterini canlandıracak. Bulduğu her şeyi yanında taşıyan ve çöp biriktiren, takıntılı bir karakter olan Akif, hayat hikayesiyle Kırmızı Oda seyircilerinin yeni favorisi olması bekleniyor. Başarılı oyuncu son olarak ya İstiklal ya Ölüm dizisi ve Bayi Toplantısı adlı sinema filminde seyirci karşısına çıkmıştı.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Deniz Hamzaoğlu, 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve orta öğretim eğitimini Yalova'da tamamlayan Hamzaoğlu, yüksek öğretim eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile devam etti. Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan Hamzaoğlu, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nü de başarıyla tamamlayan isim, aynı okulda Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden de başarıyla mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Rejisörlük Bölümü'nde yüksek lisans yapan Deniz Hamzaoğlu, Antalya Devlet Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Şehir Tiyatrosu gibi topluluklarda hem sahne almış hem de reji asistanlığı görevini üstlendi.

Özel tiyatrolarda da oyunculuk ve rejisörlük yapan oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk ve diksiyon üzerine eğitim verdi.

Oyuncu Gülay Say ile birlikte 2012 yılında Yabancı Sahne'nin kuruculuğunu üstlenen usta oyuncu, Yaygara 87, Hayat Şarkısı, Karadayı ve Zümrüdüanka gibi yapımlarda da yer aldı.