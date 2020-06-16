Kırklareli nerededir? Kırklareli'nde gezilecek yerler nereler? Kırklareli'nde yapılacak aktiviteler

Türkiye'nin Avrupa kıtasında yer alan sayılı şehirlerden biridir. Yer aldığı konum sebebiyle pek çok kültürden etkilenen Kırklareli'de gezilecek tarihi yapılar çoktur. Neolitik çağdan beri milletlerin yaşadığı ve tarihe şahitlik eden Kırklareli'nde gezilecek pek çok tarihi yer de bulunmaktadır. Tarihi höyükler, camiler, çeşmeler, hamamlar, anıtlar, mezarlıklar ve antik tiyatrolar şehirde gezilecek yerlerden bazılarıdır.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken şehirde pek çok plaj bulunur.

KIRKLARELİ NEREDEDİR?

Marmara Bölgesinde yer alan şehir, Bulgaristan'a açılan kapımızdır. Edirne, Tekirdağ ve İstanbul ile komşudur. Karadeniz kıyısında yer alan şehirde denize imkanı da vardır.

KIRKLARELİ'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Lüleburgaz ilçesinde bulunan külliye, 1569-1570 yılları arasında yapılmıştır. İbadet, ticaret ve eğitim için yapılan bir tasarıma sahiptir. İçerisinde cami, kemerli dükkanlar, han, hamam ve medrese bulunuyor. Uğradığı hasarlar sonrası bazı yapılar birbirinden ayrı gibi durmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa, 16. yüzyılın tanınmış devlet adamlarından biridir. Paşa tarafından bu külliyenin yaptırılma amaçları şunlardır; askeri, ticari, sosyal, haberleşme ve ulaşım kolaylığı sağlama.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü

Lüleburgaz deresi üzerinde bulunan köprü, Mimar Koca Sinan tarafından yapılmıştır. Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan köprü, külliye ile aynı dönemde yapılmıştır. Kervan ve posta yollarının kolay kullanımı için inşa edilmiştir ve günümüzde hala kullanılmaktadır.

Aya Nikola Manastırı

Kıyıköy kasabasında yer alan manastır, Bizans Dönemi kaya manastırlarının en önemli örneklerindendir. Sırasıyla ayazma, kilise ve keşişlerin alanı yer alır. Kayalara oyularak yapılan kademe halinde olan hücreler yer almaktadır.

Cedid Ali Paşa Camii

Babaeski ilçesinde bulunan cami, İstanbul-Edirne asfaltı yanına yapılmıştır. 1555 yılında Cedid Ali Paşa, Koca Sinan'a yaptırmıştır. Cami çevresinde iki kitabe hala durmaktadır. Tek şerefli minaresi 1912 yılında Bulgarlar tarafından yıkılmıştır fakat yeniden inşa edilmiştir. Yapı olarak Edirne Selimiye Camii'ye benzer.

Küçük Ayasofya / Gazi Süleyman Paşa Camii



Vize ilçesinde bulunan cami, Kale mahallesinde iç ve dış surlar arasına inşa edilmiştir. Jüstinyen döneminde kilise olarak yapılmıştır, 15. yüzyılın sonlarında ise camiye çevrilmiştir. Caminin yapımında kullanılan mozaikler ile Ayasofya ve St. Irene'de kullanılan mozaikler benzeşir. Bu yüzden bu ismi almıştır.

Dupnisa Mağarası

Trakya Bölgesi'nde turizme açılan ilk mağara olan Dupnisa mağarası, Istranca Dağları'nda yer alır. Sık ve yeşilin her tonuyla oluşan bitki örtüsü ile dikkat çeken mağara, ikinci jeolojik zamandan günümüze ulaşmıştır. Yaklaşık dört milyon yıldır var olan mağara, gelişimini tamamlamıştır.

Mağara içinde bir yeraltı nehri bulunur. Birbirine bağlı olan mağaralar iki kat ve üç mağaradan oluşur. Mağarada sıcak renklerde görebileceğiniz pek çok sarkıt, dikit, sütun bulunur.

Kırk Şehitler Anıtı

1960 yılında yapılan anıt, 1363 yılında Padişah I. Murat döneminde Türk ordularının Kırklareli'yi almaları sırasında şehit düşen Kırk Akıncı'ya ithaf edilmiştir.

Hızırbey Hamamı / Çifte Hamam

Merkezde bulunan hamam, 1383 yılında Köse Mihalzade Hızırbey tarafından yaptırılmıştır. Hala hizmet vermeye devam eden yapı, mimarisiyle göz doldurmaktadır.

Seyahat rotasına göre gezilecek yerler listesine buraları da ekleyebilirsiniz:

Atatürk Evi

Cehennem Şelaleleri

Fransız Feneri

Sokullu Hamamı

Kırklareli Müzesi

Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Mert Gölü

Sislioba Kalesi

KIRKLARELİ'NDE NELER YAPILIR?

Kültür turizmi

Mağara turizmi

Av ve doğa turizmi

Kamp ve karavan turizmi

Trekking

Kuş gözlemciliği

KIRKLARELİ'NDE YENİR? KIRKLARELİ'NİN NESİ MEŞHUR?

Hardaliye

Kaçamak

Pırasa böreği

Boş mantı

Kırklareli köftesi

Ispanak böreği

Kalın kıyı

Kırklareli peyniri