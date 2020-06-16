Kırıkkale nerededir? Kırıkkale'de neler yapılır? Kırıkkale'de gezilecek yerler

Şehirleşmenin geç olduğu Kırıkkale yüzyıllardır milletlerin yaşadığı bir bölgedir. İl içinde farklı noktalarda mağaralar, yeraltı şehirleri, türbeler ve arkeolojik eserler sergilenmektedir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra buraya Türkler yerleştirilmiştir. Anadolu'da yer alan ilk Türk ve müslüman yerleşim yerlerinden biri ve yapısı Balışeyh'te bulunur.

İpek Yolu üzerinde bulunan Kırıkkale şehri, Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayinin merkezi olmuştur.

KIRIKKALE NEREDEDİR?

Ankara, Çorum, Yozgat, Çankırı ve Kırşehir ile komşu olan şehir; İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Karagüney Dağı, Küre Dağı ve Denek Dağları şehrin çevresinde yer alır. Kızılırmak'ın geçtiği Kırıkkale, Delice çayına, Çoruhözü ve Okun deresine de ev sahipliği yapar.

KIRIKKALE'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Sulu Mağara

Keskin ilçesinde bulunan mağara, yarı doğal yarı yapay özelliğindedir. Fosil mağara olarak da ifade edilir. Büyük bölümü maden ocağı olarak kullanılmıştır. 285 metre uzunluğunda olan mağara üç katlıdır. Mağara ayrıca yeraltı şehrine de ev sahipliği yapar.

Karaahmetli Tabiat Parkı

Bahşılı ilçesinde bulunan tabiat parkı, Karaahmetli sınırları içerisinde yer alır. 2009 yılında sit alanı ilan edilmiştir.

Tarihi Evler

Tescilli kültür varlığı olan Türk evleri, 1500'lü yıllardan beri Kırıkkale şehrinde yer almaktadır. 2 katlı olarak inşa edilen evlerin alt katı taş, üst katı ahşap olur. Ara dolguları kerpiçten yapılan evlerin, çatısı üçgen alınlıklıdır. Günümüze gelen yapılardan bazıları şunlardır; Aslan Bey Konağı, Tayyar Bey Konağı ve Zühtü Pehlivanlı Konağı.

Çeşnigir Köprüsü

Kızılırmak üzerinde bulunan köprü, Karakeçili ile Köprüköy arasında yer alıyor. İncelemelere göre köprünün ve çevresinde bulunan hanın Selçuklu Dönemi'nden kalma olduğu tahmin ediliyor.

13. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen köprü üzerinde Timur ve ordusunun da geçtiği düşünülüyor. Mimar Sinan tarafından da onarılmıştır.

Ceritkale Kaya Mezarları

Keskin ilçesine yaklaşık 10 kilometre konumda olan kaya mezarlarının, Demir Çağı'ndan beri ayakta kaldığı düşünülüyor. Bir vadi içerisinde yer alan bölge, vadinin doğuya bakan yamaçlarına konumlandırılmıştır.

Karıştıran Kilisesi

19. yüzyılın sonlarında yapılan ortodoks kilisesi, Karıştıran'dadır. 4 sütunlu, kapalı Yunan haçı planında yapılmıştır fakat günümüze sapasağlam ulaşamamıştır. Ermeni ve Rumların ibadetlerini gerçekleştirmek için yaptığı kilise ve çevresi sit alanı ilan edilmiştir.

Ballı Camii ve Türbesi

Şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Balışeyh ilçesinde yer alan Ballı Cami ve Türbesi 1121 yılında inşa edilmiştir. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen caminin tavanındaki ahşap işçilik dikkat çekiyor.

Taş Mektep / Hacı Taşan Kültür Merkezi

Çocuk ve Halk ve Kütüphanesi olarak kullanılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi altındaydı. Daha sonra kaymakamlığın envanterine eklendive Hacı Taşan Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Taş yapı, kırmızı Ankara taşı ile yapılmıştır.

Koçubaba Camii ve Türbesi

Balışeyh ilçesinde bulunan Koçubaba köyüne yapılmış olan cami ve türbe 15. yüzyıldan günümüze ulaşmış eserler arasındadır. Türbe içerisinde Alevi şeyhlerinden Koçubaba'nın sandukası bulunur.

Şeyh Şami Camii ve Türbesi

Şeyh Şami tarafından 15. yüzyılda yaptırılan yapı, Sulakyurt ilçesinde bulunur. Birçok kez hasar alan yapı, restorasyon çalışmalarından dolayı mimari özgünlüğünü yitirmiştir. İlçeyi kuran, Şeyh Şami'nin türbesi de burada yer almaktadır.

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Şeyh Şami'yi şu sözlerle anlatır: "Asıl adı Hamza'dır. Asıl adı Hamza'dır. Hamzavi Tarikatı ondadır. Nice kerametleri görülmüştür"

Silah Sanayi Müzesi

1990 tarihinde ziyarete açılan müzedeki eserlerin çoğu, II. Dünya Savaşı yılları sonrası Karadeniz halkından toplanmıştır. Bir kısmı ise İstanbul / Tophane'de bulunan silah fabrikası envanterinden çıkarılmıştır.

14. yüzyıldan günümüze kadar olan parçalar kronolojik sırayla sergilenmektedir.

Hasandede Camii ve Türbesi

Merkezde bulunan cami ve türbe, Hasandede kasabasındadır. Türbe içerisinde Hasandede (Doğanbeğ) ve oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı Ümmühan Ana'nın türbeleri bulunur. 1605 yılında tarihli cami, kesme taş ile yapılmıştır.

Haydar Sultan Camii ve Türbesi

Keskin ilçesinde yer alan yapı, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktadır. Böyrek Dağlarının eteklerine kurulmuştur.

Geç Roma dönemlerinde yapılmış olan bir manastır üzerine inşa edilmiştir. Yapı, Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe, hazire, çeşme ve kuyudan oluşur. Günümüze kuyu ve iki adet kitabesi ulaşmıştır. Kükürtlü olan su, soğuk olduğu zaman kuyu içerisinden buhar çıkar.

KIRIKKALE'DE NE YENİR? KIRIKKALE'NİN NESİ MEŞHUR?

Keskin tava

Dönderme

Haside

Bazlama

Erişte

Omaç

Tuvalak

Gölleme

KIRIKKALE'DE NELER YAPILIR?

Doğa ve dağ yürüyüşü - İn Mağarası, Kızılırmak Vadisi, Dernek, Koçu, Beyrek ve Küre dağlarında doğa yürüyüşleri yapma imkanı bulunuyor

Yayla turizmi - Şehir içinde yayla yükseklikleri 1200 ile 1600 metre arasında değişmektedir. Küre Dağlarında yer alan Hodar, Bedesten, Kamışlı, Sarıkaya yaylaları en önemli yaylalar arasında yer alıyor.

Yaylalarda kıl çadırlar bulunuyor. Ayrıca belli dönemlerde halk müziği eşliğinde halk oyunları ile eğlenceler de düzenleniyor.

Sportif olta balıkçılığı - Kapulukaya Baraj gölü ve Kızılırmak üzerinde belli dönemlerde amatör olarak olta balıkçılığı yapılır.

KIRIKKALE'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Ulusal Tekvando Festivali

Karakeçili Kültür Şenliği

Uluslararası Karakeçili Kültür Şenlikleri

Yahşihan Yoğurt Festivali

Sulakyurt Kavun - Karpuz Festivali