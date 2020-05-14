Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AĞACA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kaza, öğlen saatlerinde Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde meydana geldi. Kırıkkale'den Keskin ilçesine yolcu taşıyan Hıdır K. idaresindeki 71 K 991 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

MİNİBÜSTE SIKIŞAN YOLCULAR İTFAİYENİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken trafik polisleri de Kayseri-Ankara kara yolunu kısa süreli araç trafiğine kapattı. Kaza sonrasında devrilen minibüste sıkışan bazı yaralı yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Hıdır K. ile yolculardan Hüseyin D., Mehmet D., Şerafettin B., Duran U., Niyazi E. ve Şuayip K.'nın ilk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 7 yaralı tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araç trafiğine kapatılan Kayseri-Ankara kara yolunda da devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.