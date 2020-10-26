Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu

İki hafta önce Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hikmet Karakurt, kazandığı parayla kardeşi Halil'e tablet alma sözü vermişti. Hikmet, önceki gün 13 yaşındaki kardeşi Halil'e tablet hediye ederek sözünü tuttu.

EVİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Sabah'ta yer alan habere göre, verdiği sözü tuttuktan sonra konuşan Karakurt, "Evimizde daha önce internet yoktu, bilgisayar yoktu. Çok şükür yarışma sayesinde bunlara kavuştuk. Kardeşime tablet de aldım. Bundan sonra kardeşlerimle birlikte hepimiz evde ders çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Aldığı hediye için çok mutlu olan Halil ise "Bundan böyle derslerimi tabletle yapacağım için çok mutluyum. Hayalim iyi bir üniversitede okumak" dedi.

YARIŞMADAN SONRA HAYATI KOMPLE DEĞİŞTİ

Yarışmadan sonra hayatının değiştiğini belirten Hikmet Karakurt, Şanlıurfalı iş adamı Ömer Kapaklı'nın, kardeşi Halil'in üniversite dahil tüm eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi. Sözlerine devam eden Karakurt, şu ifadeleri kullandı: "Buna ailece çok sevindik. Çünkü kardeşlerimi okutmak istiyorum, onlara söz verdim, okuyup hayatlarını kurtarsınlar. Bizler tarım işçisiyiz. Daha önce bize kimse sahip çıkmadı. Yarışma sonrası herkes bize yardım etmeye başladı. Yarışma hayatımızı değiştirdi."