Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normal zamanda evden çıkmayan ve görüşmelerini video konferansla gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 48. yıl dönümü dolayısıyla evden çıktı.

KURMAYLARI DA EŞLİK ETTİ

Karışıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş'in mezarı başında dua eden Kılıçdaroğlu'na kurmayları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, duanın ardından mezarlara karanfil bıraktı.

"ÜLKENİN VATANSEVER EVLATLARI"

Twitter'dan da bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "İdam sehpasındaki son sözü 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden kareler;