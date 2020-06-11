Kıdem tazminatı nedir?Kıdem tazminatı şartları neler ve nasıl hesaplanır?Kıdem tazminatının işçi ve işveren açısından olumlu ve olumsuz yönleri neler?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen tazminata verilen isimdir.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Geçerli olan 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine [1] göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. İlgili yasada 7 hal belirtilmiştir:

İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması

İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması

Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması

Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması

Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması

Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması

İşçinin ölmesi

Bu belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılına işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.

KIDEM TAZMİNATININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, giydirilmiş brüt ücretinin otuz günlük tutarı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücret; işçiye verilen ikramiye, prim, yakacak yardımı gibi çıkarları kapsar.

Kıdem tazminatından binde 7,59 yani, %0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem tazminatında hesaplanabilecek bir maaşın tavanı vardır. 2020 Yılı için kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL'dir. Maaş bu tutardan yüksek olsa bile bu kadardan hesaplanır.