Khabib Nurmagomedov kimdir? Khabib Nurmagomedov eşi? Khabib Nurmagomedov nereli?

Rusya'nınen öenmli dövüş sanatçılarından ve yer aldığı yarışma ve maçların bir çoğunda büyük bir oranlar kazanan geçtiğimiz günlerde de jübilesini Amerika'lı bir dövüşçü ile yapan Khabib Nurmagomedovkimdir? Khabib Nurmagomedov eşi? Khabib Nurmagomedov nereli?

KHABİB NUMAGOMEDOV KİMDİR?

Habib Abdulmanapoviç Nurmagomedov (d. 20 Eylül 1988), Avar asıllı Rus emekli karma dövüş sanatçısı. Eski UFC hafif sıklet şampiyonudur. 29 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip dövüşçüdür. UFC'nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonudur.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Habib Nurmagomedov ilk profesyonel MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıktı ve bir ayda dört galibiyet alarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 11 Ekim 2008 tarihinde Moskova'da ilki yapılan Atrium Kupası turnuvasında üç rakibini de yenip şampiyon oldu. Sonraki üç yılda çıktığı 12 müsabakayı da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. Bu 12 müsabakanın sadece 1 tanesi jüri oylamasına gitti. Rusya ve Ukrayna'da çıktığı müsabakalarda oluşan 16 müsabakalık yenilgisiz kariyeri ona UFC'nin kapılarını sonuna kadar açtı.

İlk müsabakaları ve şampiyonluk takibi 2011'in sonlarında Nurmagomedov UFC ile altı müsabakalık anlaşmaya vardı. 20 Ocak 2012 tarihinde UFC on FX 1 şovunda, UFC'deki ilk müsabakasına çıktı ve rakibi Kamal Shalorus'u üçüncü rauntta pes ettirdi. Nurmagomedov bir sonraki galibiyetini 7 Temmuz 2012'deki UFC 148 şovunda Gleison Tibau karşısında jüri kararıyla aldı. Nurmagomedov'un bir sonraki rakibi bu sefer Thiago Tavares oldu. 19 Ocak 2013'te UFC on FX 7 şovunda gerçekleşen müsabakada rakibini ilk rauntta nakavt etti.

Nurmagomedov 23 Mayıs 2013'te UFC 160 şovunda Abel Trujillo'yu jüri oylamasıyla yendi. Bu müsabakanın tartısında sıklet limitini 1.13 kg ile aşan Nurmagomedov alacağı ücretin belli bir kısmına rakibi Trujillo'ya vermek zorunda kaldı. Nurmagomedov ayrıca bu maçta 27 yere çekme denemesinin 21'inde başarılı olarak UFC tarihinde bir maçta rakibini en çok yere çeken isim olma rekorunu kırdı.

Beşinci UFC müsabakaında 21 Eylül 2013'te UFC 165 şovunda Pat Healy ile karşılaştı ve rakibini jüri kararıyla yendi. UFC başkanı Dana White maç sonu Nurmagomedov hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Rakibini kaldırıp yere çakması Matt Hughes'u hatırlattı bana. Bu Matt Hughes tarzı bir hareketti. Bu çocuk heyecan verici. Bu çocukla büyük işler yapacağız gibi gözüküyor."

Aralık 2013'te Nurmagomedov, Gilbert Melendez'e sosyal medyadan meydan okudu. İkili için 22 Şubat 2014'teki UFC 170 şovunda müsabaka ayarlandı fakat açıklanmayan bir sebepten dolayı müsabaka iptal edildi. Melendez'in yerini takım arkadaşı Nate Diaz'ın alması bekleniyordu fakat Nate Diaz müsabaka teklifini geri çevirdi. Nurmagomedov hayal kırıklığını The MMA Hour programında şu sözlerle ifade etti, "Eğer en iyilerle dövüşmeye isteklilerse, en iyilerle dövüşmeliler. Eğer isterlerse kafeste ikisiyle birden başa çıkabilirim."

Nurmagomedov'un bir sonraki rakibi Rafael dos Anjos oldu. 19 Nisan 2014'teki UFC on FOX 11 şovunda rakibini dominant performans göstererek jüri kararıyla mağlup etti.

Nurmagomedov, 27 Eylül 2014'te Donald Cerrone ile karşılaşmayı bekliyordu fakat geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle müsabaka iptal oldu. Müsabaka bu sefer 23 Mayıs 2015'teki UFC 187 için ayarlandı fakat Nurmagomedov yine bir diz sakatlığı geçirdi ve müsabakadan çekildi. Yerini John Makdessi aldı.

11 Aralık 2015'teki The Ultimate Fighter 22 Finale şovunda rakibi bu sefer Tony Ferguson oldu. Ekim ayında geçirdiği bir diğer sakatlık yüzünden bu müsabakadan da çekilmek zorunda kaldı ve yerini Edson Barboza aldı.

Tony Ferguson müsabakası 16 Nisan 2016'daki UFC on Fox 19 şovunun ana olayı için yeniden ayarlandı. Nurmagomedov'un rakibi Ferguson 5 Nisan tarihinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldı ve yerini Darrell Horcher aldı. Müsabakaya kısa bir süre kaldığı için, müsabaka 70.3 kilo yerine 72.6 kiloda yapıldı. Nurmagomedov müsabakayı ikinci rauntta teknik nakavt ile kazandı.

Eylül 2016'da Nurmagomedov, UFC hafif siklet şampiyonu Eddie Alvarez ile UFC 205 veya UFC 206 şovlarında karşılaşmak için iki ayrı sözleşmeye imza attı. UFC başkanı Dana White da müsabakanın UFC 205 veya UFC 206 şovunda yapılacağını onayladı. Ancak 26 Eylül tarihinde UFC, Eddie Alvarez'in unvanını Nurmagomedov yerine tüy sıklet şampiyonu Conor McGregor'a karşı koruyacağını resmen duyurdu. Nurmagomedov memnuniyetsizliğini sosyal medyadan dile getirdi ve Eddie Alvarez'i "zırva şampiyon" UFC'yi de "ucube gösterisi" olarak nitelendirdi.

Nurmagomedov şampiyonluk müsabakası yerine UFC 205'te Michael Johnson ile karşılaşmak zorunda kaldı. Rakibini dominant performansla üçüncü rauntta pes ettirdi.

4 Mart 2017'deki UFC 209 şovu için Tony Ferguson ile üçüncü kez müsabakası ayarlandı ve bu sefer ortada UFC geçici hafif siklet şampiyonluğu da vardı. Nurmagomedov maça bir gün kala tartı için kilo verirken rahatsızlandı ve müsabakadan çekilmek zorunda kaldı.

Nurmagomedov 30 Aralık 2017'deki UFC 219 şovunda Edson Barboza ile karşılaştı. Rakibini üç rauntta da domine eden Nurmagomedov müsabakayı jüri kararıyla kazandı. Müsabakanın ardından UFC kariyerindeki ilk gecenin performansı bonusunu kazandı.

Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif sıklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif sıklet şampiyonu oldu.

3 Ağustos 2018 tarihinde, Nurmagomedov'un ilk unvan savunmasını eski şampiyon Conor McGregor'a karşı UFC 229'da yapacağı duyuruldu. 6 Ekim'de gerçekleşen müsabakayı dominant bir görüntü çizen Nurmagomedov, 4. rauntta McGregor'u pes ettirerek kazandı ve unvanını başarıyla korudu. Maçtan sonra Nurmagomedov, kafesinin üstünden atlayıp kendisini hem maçtan önce hem de maçtan sonra ağır hakaretler ile provoke eden McGregor'un köşesindeki Dillon Danis'e saldırdı. Kafes içindeki kargaşada da Nurmagomedov'un köşesindeki Zubaira Tukhugov ve Islam Makhachev de, McGregor'a saldırdı. Nurmagomedov maç sonrası atletik komisyondan özür diledi ve "İnancım ve ulusum hakkında konuşamazsın. Bu tür şeyler benim içim çok önemlidir." sözleriyle kendini savundu.

Haziran 2019'da, Nurmagomedov UFC ile kontrat yeniledi. Yeni kontratının ilk maçında, ikinci unvan savunmasını UFC 242 ana maçında geçici şampiyon Dustin Poirier'e karşı yaptı. Rakibini üçüncü rauntta pes ettirerek unvanını başarılı şekilde savunmuş oldu.

Nurmagomedov'un üçüncü unvan savunması uzun süreli rakibi Tony Ferguson'a karşı ayarlandı. Daha önce dört defa ayarlanan ve bir şekilde gerçekleşemeyen maç bu sefer de COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleşemedi. Rusya sınırlarından çıkamayan şampiyon Nurmagomedov, maçtan çekilmek zorunda kaldı. Nurmagomedov'un çekilmesiyle, Tony Ferguson ile Justin Gaethje arasında geçici hafif sıklet unvan maçı ayarlandı.

EMEKLİLİK KARARI

Nurmagomedov'un üçüncü unvan savunması geçici hafif sıklet unvan maçında Tony Ferguson'u bitiren Justin Gaethje'e karşı ayarlandı. 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen unvan birleştirme maçını Nurmagomedov ikinci rauntta teknik pes ettirme ile kazandı. Galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamayan Nurmagomedov, babasının vefatı sonrası annesine verdiği söz nedeniyle karma dövüş sanatları sporundan emekli olduğunu açıkladı.