Khabib Gaethje maçı ne zaman? UFC Khabib Gaethje hangi kanalda? UFC Khabib Gaethje maçı saat kaçta?

Dağıstan asıllı Rus boksör UFC hafif siklet dünya şampiyonu Khabib, ünvanını koruma maçında ABD'li boksör Justin Gaethje ile karşı karşıya gelecek. Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje kafes dövüşü maçı için geri sayım başladı.Peki Khabib Gaethje kafes dövüşü maçı ne zaman? Khabib Gaethje maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KHABİB GAETHJE MAÇI NE ZAMAN?

Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için yeniden Octagon'da ringe çıkacak. "TheEagle", 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

KHABİB GAETHJE MAÇI SAAT KAÇTA?

Khabib Gaethje maçı saat 21:00'de başlayacak.

KHABİB GAETHJE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

KHABİB'DEN MAYVEATHER'A DAVET

Dünyaca ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, boks kariyerine nokta koyan Floyd Mayweather'a maç davetinde bulundu.

2018 yılında Conor McGregor'u nakavt ederek UFC'nin en iyisi olan Dağıstan asıllı Rus sporcu, 50-0 ile kariyerini noktalayan ve tarihin en çok kazanan sporcularından olan 43 yaşındaki Floyd Mayweather ile dövüşmek istediğini açıkladı.

Daveti açıklayan Khabib'in menajeri Ali Abdelaziz; 'Eğer emeklilikten bu maç için dönmek isterse Mayweather ile dövüşmeye hazırız. Ama yalnızca bir boks maçı olmayacak. Khabib bir kafes dövüşçüsü. 12 raundluk maçın 11 raundu boks, 1 raundu kafes dövüşü şeklinde olmalı. Buna cesareti varsa bekliyoruz' dedi.

Floyd Mayweather cephesinden bu teklife henüz bir yanıt gelmedi.

Bu açıklama sonrası dünyanın çeşitli yerlerinden büyük organizasyon şirketleri, olası tarihi maç için teklif hazırlığı yapmaya başladı. Şimdilik en yüksek teklif 100 milyon dolar ile Suudi Arabistan'dan geldi.

Konuyla ilgili konuşan Khabib ise; 'Eğer Floyd benimle dövüşmek isterse 1 raund da olsa kafese gelmesi gerek. Kafesteki dövüş gerçek hayattır. Ben bir boksör veya güreşçi değilim' dedi.

Mayweather'ın 43 yaşında olmasından da bahseden Khabib; 'Neredeyse babam yaşında. Onun yüzüne nasıl yumruk atacağımı bilmiyorum.' diye konuştu.

Conor McGregor ile 2017'de dövüştükten sonra emekli olan Floyd Mayweather, 2018 yılında Japon kick-boksçu Tenshin Nasukawa ile maç yapmış ve ilk raundda nakavtla maçı kazanmıştı.

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Dağıstan asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 'de Dağıstan'da dünyaya geldi. 3 çocuklu ailenin 2. çocuğudur.

12 yaşında Güreş, 15 yaşında Judo, 17 yaşında ise Sambo'ya başladı. Babası da Sambo hocasıydı. Khabib'i kendi öz babası yetiştirdi. MMA'daki ilk maçına 13 Eylül 2008'de çıktı ve MMA tarihindeki ilk maçına galibiyet ile başladı.

2008 yılında katıldığı turnuvada aynı gece 3 maça birden çıktı ve tümünü kazandı.

2011 yılına kadar Rusya ve Ukrayna'da dövüştü.

2012'de UFC'de ilk maçında Kamal Shalorus ile karşılaştı. Amerika'daki ilk maçını kazanarak Rusya'daki başarısını Amerika'ya taşıdı.

2013'de 18. maçına çıktı ve MMA'daki 18. galibiyetini aldı. Thigo Tavarez'i 2 dakika dolmadan nakavt etti.

2014'ün Nisan ayında kariyerinin en önemli maçlarından birine çıktı. İleride şampiyon olacak Rafael Dos Anjos ile karşılaşan Khabib Nurmagomedov rakibini yenerek önemli bir zafere imza attı.

UFC 178'de ve 187'de çıkacağı önemli maçlar öncesi sakatlık yaşadı ve kariyerinde bir süre geriye gitti. Khabib Nurmagomedov uzun bir sakatlığın ardından 2016 yılında Darrell Horcher ile karşılaşarak rakibini mağlup etmeyi başardı.

2018'de UFC hafif siklet şampiyonu oldu.

MMA tarihinin en popüler isimlerinden biri olan, UFC'de Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek en hızlı nakavt unvanına sahip olan İrlanda'lı dövüşçü Conor McGregor ile olan karşılaşmasında ezici bir üstünlük sağlayan Khabib Nurmagomedov, rakibini 4 raundda da yenerek tüm dünyanın gündemine oturdu.

2013 yılının Haziran ayında evlenen Nurmagomedov'ın bir kız bir erkek çocuğu vardır. Ünlü boksör Galatasaray taraftarıdır