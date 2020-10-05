Kevin Mirallas kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Forma numarası, boy, kilo kaç? Hangi takıma transfer oldu?

Gaziantep FK'nın son dakika transferi Kevin Mirallas çok merak ediliyor. Peki Kevin Mirallas kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor, forma numarası kaç, mevkisi ne, boy ve kilosu kaç, burcu ne?

KEVİN MİRALLAS KİMDİR?

Kevin Mirallas, 5 Ekim 1987 Liège doğumlu Belçikalı millî futbolcudur.

Kevin Mirallas doğum tarihi nedir : 5 Ekim 1987

Kevin Mirallas kaç yaşında : 33 yaşında

Kevin Mirallas nereli : Belçika (Liège)

Kevin Mirallas boyu kaç : 1,82 metre

Kevin Mirallas kilosu kaç : 75 kg

Kevin Mirallas forma numarası ne : 11

Kevin Mirallas mevkisi ne : Forvet - Sağ veya sol kanat

Kevin Mirallas burcu ne : Terazi

KEVİN MİRALLAS FUTBOL KARİYERİ

Lille OSC ve Saint Etienne (İlk Yılları):

5 Ekim 1987 tarihinde Belçika'nın Liège şehrinde doğan Kevin Mirallas futbola 12 yaşında Belçika'nın köklü kulüplerinden biri olan R. Standard de Liège'de başladı. Bu takımda Sağ kanatta şans bulan oyuncu Hızı ve tekniğiyle takımına büyük katkı sağladı. 2004 yılında gösterdiği performansla birçok Dünya devinin dikkatini çeken Kevin Mirallas, 2004 transfer döneminde vatandaşı Eden Hazard'ın da formasını giydiği Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Bazı UEFA Kupası maçlarında da şans bulan Belçika'lı Mirallas birçok Fransız kulübün dikkatini çekti. Lille'de 4 sezon boyunca 78 maçta görev yapan oyuncu genç yaşına rağmen 10 gol atma başarısını gösterdi. Saint Etienne'in uzun süre peşinde koştuğu oyuncu, 2008 yılında 4,000,000 € bonservis ücretiyle Saint Etienne takımına transfer oldu. Saint Etienne formasıyla ilk defa Caen maçında oynadı. Mirallas ilk golünü ise 1 Şubat 2009'da Rhone-Loire derbisinde Lyon'a karşı kaydetti ve adını daha çok duyurdu.

Olympiakos:

17 Haziran 2010 tarihinde kiralık olarak 2,500,000 € transfer ücretiyle Olympiakos'a transfer olan Kevin Mirallas, ilk maçına ise UEFA 2.Ön Eleme turunda KS Besa Kavaje deplasmanında çıkmış ve takımı 5-0 galp gelmiştir. Mirallas Olympiakos formasıyla ilk resmi golünü ise Olympiakos Volou karşısında kaydetmiş ve Olympiakos maçı 3-1 kazanmıştır. Bu maçta iki gol atan Mirallas, takımın diğer maçlarında Forvet mevkiinde görev yapmıştır. Mirallas forvet mevkiine geçtikten sonra ilk golünü ise Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinhaikos'a karşı atmıştır fakat Olympiakos-Panathinaikos derbisi'ni Panathinhaikos 2-1 kazanmıştır.Derbinin ardından Mirallas'n kulübü Olympiakos Mirallas'ın sözleşmesini uzatmaya karar vermiştir. Olympiakos ile 4 yıl sözleşme uzatan Mirallas bu olaydan bir hafta sonra Panionios maçında 2 gol atmıştır ve maç 5-0 sonuçlanmıştır. Bu maçın ardından Olympiakos'un bir başka ezeli rakibi PAOK'a iki gol atan Kevin bir sonraki golünü ise 2-1 kazanılan kritik Atromitos F.C maçında kaydetti.Bunun ardından Kerkyra FC ile oynanan maçta gol atan Kevin, Olympiakos-Panathinaikos derbisi'nin rövanşında Olympiakos'un kendi stadında oynanan maçtada gol atmış ve Olympiakos maçı 2-1 kazanmıştır. Mirallas bu maçtan sonraki hafta Panionios deplasmanında gol atmış ve takımının 1-1 berabere kalmasında büyük pay sahibi olmuştur. Bu maçın ardından ise Ergotelis F.C'ye gol atan Kevin bir sonraki golünü ise Olympiakos'un ezeli rakibi AEK'yı 6-0 yendiği tarihi maçta atmıştır.Mirallas 2010-11 sezonundaki son golünü ise AO Kavala takımına atmıştır. Yunan ligi'ne müthiş bir performans ile başlayan Kevin Mirallas, 2010-2011 sezonu şampiyonu Panathinhaikos'un Fransız golcüsü Djibril Cissé'nin Gol krallığında 20 gollük rekorunun ardından 14 gol atarak Yunanistan ligi gol krallığında 2. olmuştur. 17 Ağustos 2011'de Galatasaray ile yapılan hazırlık maçında ilk 11 başlayan Mirallas, Atılan ara pasa hareketlenmiş sonrasında Fernando Muslera ile karşı karşıya kalmış ve maçın henüz 1.dakikasında takımı Olimpiakos'u 1-0 öne geçirmiş ve Olimpiakos'un galip gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur ve Sezona iyi bir başlangıç yapacağının sinyallerini vermiştir. Mirallas 2011-2012 sezonunda Yunanistan ligi'ndeki ilk golünü ise Ergotelis karşısında kaydetmiştir ve takımı 3-2 galip gelmiştir.Bu maçın ardından 1-1 biten AEK maçında gol atan Kevin, Panionios GSS maçıında ise 2 gol kaydetmiş ve takımı 3-0 galip gelmiştir. Bir sonraki hafta OFI Crete maçında da gol atmasına rağmen takımı 2-2 berabere kalmıştır. Bir sonraki iki golünü 6-0 kazanılan Doxa Drama FC maçında kaydeden Mirallas, Olympiakos formasıyla ilk hat-trick'ini 4-0 kazanılan Levadiakos F.C maçında yapmıştır. Bu maçın ardından Aris FC maçında gol atan oyuncu henüz ligin ortalarında bir önceki sezonki gol sayısı 14'e ulaşmıştır. Bir sonraki hafta Asteras Tripolis maçında 4 gol birden atan Mirallas takımının 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada 7-2 galip gelmesinin en büyük Mimarlarından olmuştur. Bu maçın ardından 18 gole ulaşan Kevin, 14 gol atan Panathinhaikos'lu Sebastian Leto'yu geçmiştir ve Yunanistan ligi'nde Gol krallığı sıralamasında en üst koltuğa oturmuştur.Kevin 1-0 kazanılan Panetolikos F.C maçında galibiyet golünü atmıştır. Olympiakos'un Yunanistan ligin'deki 39. Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ilk golünü PAS Giannina FC maçında kaydetmiş ve takımı 4-0 kazanmıştır.

Everton:

Adı birçok İngiliz, Fransız ve Türk kulübüyle anılan Mirallas, £6m bonservis ücretiyle İngiliz ligi ekiplerinden Everton'a transfer oldu. İlk maçına Everton'ın 3-1 kazandığı Aston Villa maçında çıkan oyuncu bu maçta ağları havalandırmış fakat gol ofsaty gerekçesiyle sayılmamıştır. Leyton Orient ile oynanan lig kupasının 2.ayağında 2 asist yapan ve 2 gol atan Mirallas takımının 5-0 galip gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur.

KEVİN MİRALLAS MEVKİSİ NEDİR?

Futbola kanat olarak başlayan Kevin Mirallas, birçok pozisyonda oynayabilmektedir. Çok çabuk ve teknik olan Kevin Mirallas pozisyon olarak Santrafor, ofansif orta saha ve Forvet arkası mevkiilerini tercih etmektedir.

KEVİN MİRALLAS MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika'nın U-17,U-18,U-19 ve U-21 takımlarına oynamıştır. Mirallas 2007 yılında Belçika'nın Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Yarı final'e kalmasında büyük pay sahibi olmuştur.

2008 yaz Olimpiyatları'nda iki gol kaydeden Mirallas, bu gollerin birini Çin'e birini ise İtalya'ya karşı kaydedilmiştir. Burada gösterdiği başarılı performans nedeniyle Belçika A Takımı'na çağrılan oyuncu, Belçika formasını ilk defa 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında gol attığı Sırbistan maçında çıkmıştır.

KEVİN MİRALLAS ATTIĞI GOLLER

2004-2008 : Lille : 76 maçta 10 gol

2008-2010 : Saint-Étienne : 53 maçta 3 gol

2010-2012 : Olympiakos : 52 maçta 34 gol

2012-2019 : Everton FC : 151 maçta 29 gol

Toplamda 332 maçta 76 gol atmıştır. Maç başına gol ortalaması 0.22 civarındadır.