Kestane Kebap tarifi! Fırında kestane nasıl pişirilir? Evde kolay kestane nasıl yapılır? En kolay tavada kestane yapımı!

Kış aylarında tüketilen lezzetli, sağlıklı ve kolay pişirilen kestanenin faydaları nelerdir? Tavada kestane nasıl pişirilir? Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

KESTANE NASIL YAPILIR?

İyice yıkayıp kuruladığınız kestanelerin üstlerine birer çizik atın. Yapışmayan bir tava seçtiğinizden emin olduktan sonra tavanızı ocakta ısıtmaya başlayın.

Kestaneleri üst üste gelmeyecek şekilde tavaya dizip pişmeye başladıkları sırada yarım su bardağı kadar suyu elinizle kestanelerin üzerine serpiştirin.

Tavanın üzerine bir kapak kapatıp çok fazla karıştırmadan 20 dakika kadar pişirin. Ardından soğutmadan afiyetle tüketin.

KESTANE FAYDALARI NELERDİR?

Diyabetin önlenmesi,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Sindirim sorunlarını giderir,

Beyin işlevini geliştirir,

Kan basıncını kontrol eder

FIRINDA KESTANE TARİFİ

Fırında Kestane Kebap Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo kestane

Sıcak su

Yapılışı;

Kestanelerin ortasına yan uzun bir çizik atıp sıcak suda 10 dakika bekletelim.

10 dakika sonra kestanelerimizi bir tepsiye dizip 250 derecelik fırında 15-20 dakika pişirelim.

Kabuğundan çok kolay ayrılan enfes kestanelerimiz hazır.

"KESTANE KEBAP, YEMESİ SEVAP.." NE DEMEK?

Kestane her haliyle çoğu kişinin severek tükettiği yiyecektir. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği kestane, Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldiği sanılmakta. yaklaşık 500 yıl yaşabilen, dayanıklı bir kayın türüdür. Meyvesinin ise marifetleri saymakla bitmiyor. Bu sebeple "Kestane kebap, yemesi sevap..." denmekte.