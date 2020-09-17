Kenya nerededir? Kenya hangi kıtadadır? Kenya'ya ulaşım nasıl sağlanmalıdır? Kenya'nın en meşhur yeri neresidir?

Kenya Afrika kıtasında yer alan bir kenttir. Kenya'ya turlar düzenleniyor mu? Kenya'da safari yapılabilir mi?

KENYA NEREDEDİR?

Kenya, Afrika Kıtasının doğusunda yer almaktadır. Ülkenin komşuları Etiyopya, Somali, Tanzanya, Victoria Gölü, Uganda ve Güney Sudan oluşturmaktadır. Ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu yer almaktadır. Başkenti Nairobi'dir. Ülke kendi içinde 47 ilçeye ayrılmıştır.

KENYA'NIN NÜFUSU KAÇ MİLYONDUR? TARİHİ NEDİR?

Kenya'da 50 milyona yakın insan yaşamaktadır. Kenya genç bir nüfusa sahiptir. 2018 verilerine göre nüfusun %60'a yakını 0-24 yaş aralığındadır.

Kenya genelinde 40'tan fazla etnik grup yaşamaktadır. Bu etnik gruplarda kendi içerisinde 50'den fazla dilde konuşur. Ülkede en büyük etnik grup Bantu'dur.

Ülke genelinde nüfusun %82'i Hristiyan dinine mensuptur. %11'i ise İslamiyet dinine mensuptur.

1922 yılında İngilizcenin yanı sıra Swahili dili ülkenin diğer resmi dili olmuştur. Meclise seçilen üyeler Swahili dilini bilmek zorundadırlar. Fakat kamu, kurum ve kuruluşları, mahkemeler İngilizce olarak yayın yapmaktadır.

KENYA'YA GİTMEK İÇİN VİZE GEREKLİ MİDİR?

Kenya'ya gitmek için vize gereklidir. T.C. vatandaşları vizelerini havaalanından kolayca alabilmektedirler. Para birimi Kenya Şilini'dir. Kenya'da toplam 197 havaalanı vardır. Bunlardan 16 tanesinin pisti asfaltlanmıştır. Ülkenin Nairobi şehrinde yer alan iki büyük havaalanı mevcuttur. Bunlar: Jomo Kenyatta Uluslararsı Havaalimanı ve Moi Uluslararası Havalimanıdır.

KENYA'NIN İKLİMİ NASILDIR?

Ülkenin iklimi ikiye ayrılır. Güney Yarım Küre'de olduğu için yüksek arazilerde Nisan-Haziran ayları ile Ekim-Kasım aylarında sağanak yağışlar gözlemlenektedir. En soğuk günler ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Soğuk dönemlerde hissedilen hava sıcaklığı 10 derecedir. Genelde Temmuz-Ağustos aylarında hissedilir. En sıcak günlerde ise hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkar. Bu aylar Ocak ve Şubat aylarıdır.

Kenya'nın bitki örtüsü oldukça zengindir. Ülke genelinde birçok vahşi hayvan da mevcuttur. Safari turlarında birçok hayvan ve bitki gözlemlenebilmektedir.

KENYA KÜLTÜRÜ NASIL BİR KÜLTÜRDÜR?

Ülkede birden fazla etnik grup olduğundan pek çok yerel müzik ve kültür bulunmaktadır. Ortak resmi dil olarak İngilizcenin yanı sıra Swahili'dir.

KENYA'DA SAFARİ YAPILABİLİR Mİ?

Ülke genelinde önemli bir paya sahip olan safari turları turistlerin ilgi alanını çekmektedir. Afrika'nın en büyük beş hayvanı arasında Afrika mandası, Afrika leoparı, aslan, Afrika fili ve kara gergedan mevcuttur. Bunların dışında ülke içinde hayvan bahçeleri de mevcuttur. Afrika safarisi denilince akla gelen ilk beş hayvanı içinde barındırır. Bu hayvanlar; Aslan, fil, bufalo, Leopar ve gergedandır.

KENYA'NIN TURİSTLİK YERLERİ NERESİDİR?

1)Masai Mara

Doğu Afrika'nın Büyük Göç olayının bitiş noktasıdır. Masai Mara yerlilerinin 800 yıllık geçmişlerine geleneksel yaşamlarına tanık olabileceğimiz bu yerde ormanlar ve sulak araziler mevcuttur. Vahşi yaşamı ve kabilelerin gizemli dünyasına yolculuk edebiliriz.

Büyük Göç

2)Tsavo

Yaklaşık 22 bin kilometrekarelik bir alanda iki ayrı park olan bu alan dünyanın en büyük milli parkları arasında yer almaktadır. Tsavo East National ve Tsavo West National Park olarak ikiye ayrılır. Bu parklarda şelaleler, yaylalar, göller mevcutur.

3)Nairobi National Park

Nairobi'den yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan bu parkta aslan, kaplan, zebra, Afrika antilobu gibi farklı hayvanlar vardır. Birçok hayvana ev sahipliği yapan bu park ülkenin en çok turist akınına uğrayan yeridir.

4)Malindi

Malindi kumsalının palmiyelerle dolu göz kamaştırıcı kumsalları, mercan kayalıkları ve enfes doğasıyla nefes kesmeye devam ediyor.

5)Hell's Gate Parkı

Nairobi'nin kuzeybatısında bulunan bu parkta zebra, antilop, inek, babun, ceylan gibi hayvanlar görmenin yanı sıra kartal, akbaba, şahin gibi kuş türleri de mevcuttur. Kuş gözlemcileri açısından büyük bir görsel şölen olan Hell's Gate Parkı ziyaretçilerini beklemektedir.

6)Yılan Parkı ve Ulusal Müze

Yılan Parkı ve Ulusal Müze'de birçok yılan türü mevcuttur. Yüzlerce çeşit sürüngeni içerisinde barındırır.