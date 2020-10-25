Kentsel dönüşümün ortasında kaldı
25.10.2020 09:57 | Güncelleme: 25.10.2020 10:46
Kentsel dönüşümün ortasında kaldı Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 680 binanın yıkımı gerçekleştirirken bir tek o evinin yıkımına izin vermedi Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul...
Kentsel dönüşümün ortasında kaldı
Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 680 binanın yıkımı gerçekleştirirken bir tek o evinin yıkımına izin vermedi