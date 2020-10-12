Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

Yetişkin film yıldızı Kendra Lust, Amerikalı kafes dövüşçüsü Mike Perry'ye maçlar esnasında onun köşesinde yer almak ve onunla seyahat etmek için 5 bin euro teklif etti.

Teklifini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapan Lust'a Mike Perry'nin sevgilisi Latory Gonzalez'den yanıt gecikmedi.

"KESİNLİKLE HAYIR"

Gonzalez, yetişkin film yıldızının "Seninle birlikte seyahat etmek ve senin köşende olmak için 5 bin euro ödeyeceğim" şeklindeki paylaşımının altına "Kesinlikle hayır" yorumunu yaptı.

Mike Perry