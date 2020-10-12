Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
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Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

12.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:45

Amerikalı kafes dövüşçüsü Mike Perry'ye maçlar esnasında onun köşesinde yer almak ve onunla seyahat etmek için 5 bin euro teklif eden Yetişkin film yıldızı Kendra Lust'a Perry'nin sevgilisi "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Yetişkin film yıldızı Kendra Lust, Amerikalı kafes dövüşçüsü Mike Perry'ye maçlar esnasında onun köşesinde yer almak ve onunla seyahat etmek için 5 bin euro teklif etti.

Teklifini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapan Lust'a Mike Perry'nin sevgilisi Latory Gonzalez'den yanıt gecikmedi.

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

"KESİNLİKLE HAYIR"

Gonzalez, yetişkin film yıldızının "Seninle birlikte seyahat etmek ve senin köşende olmak için 5 bin euro ödeyeceğim" şeklindeki paylaşımının altına "Kesinlikle hayır" yorumunu yaptı.

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
Mike Perry
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
Haber Yorumları (1)
CETO: Kendra Lust u genclik yillarimdan beri takip ederim oskarlik oyunculugu sanat aski var . . . . lokum gibi guzel sevimli masallah deyilesi bir kadin . . . . . istanbul nisantasindan selamlar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 20:45:55. #1.14#
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