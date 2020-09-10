'Yan baktın' tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Sultanbeyli'de mahallede yürüyen 2 arkadaş ile yanlarından otomobille geçen silahlı kişiler arasında 'yan baktın' kavgası çıktı. Araçtaki magandalar, gençlerin kendilerine yan baktığını iddia edip önce darbettiler sonra da kurşun yağdırdılar. Kurşunların isabet etmesiyle 1 kişi yaralandı.

"BİZE YAN MI BAKIYORSUN"

Olay saat 04.00 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Aktutan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş olan Salih Taşkın ile Halil İbrahim mahallede yürüyordu. Cadde üstünde yürüyen iki arkadaşın yanından bir otomobil geçti. Daha sonrasında otomobil sokağın başından geri dönerek iki arkadaşın yanına geldi. "Bize yan mı bakıyorsun" diyerek gençlerle sözlü tartışmaya tutuştu.

ARAÇTAN İNİP ÖNCE DARP ETTİLER SONRA ATEŞ AÇTILAR

Arabada bulunan bir grup aşağı inip sözlü tartışmayı sokağa taşıdı. Araçtakilerden biri Halil İbrahim'i darp etti. Bununla da kalmayan olayda kişilerden biri arabadan inerek silahını çekti, Halil İbrahim'e ateş etti. Olay sonrası grup arabaya binerek hızla olay yerinden kaçtı. Durum hemen polis ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Halil İbrahim'i hastaneye kaldırdı.

"BİZİ YANINA ÇAĞIRDI"

Beyaz bir otomobil içinden inen bir grubun kendilerine saldırdığını belirten Salih Taşkın, "Biz mahallede yürüyorduk beyaz bir araba geçti yanımızdan sonra gelip turladı. Beyaz araba sonra durarak bizi yanına çağırdı. Bizde gittiğimiz gibi bize saldırdılar. Arkadaşım yaralandı" diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.