Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan 25 yaşındaki Gizem Acar ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri tatilde görüntülenmeleriyle ortaya çıkan çiftten ilginç bir hamle geldi.

POZLARI GÜNDEM OLDU

Aşk haberlerinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarının gündem olduğunu gören manken ve oyuncu Gizem Acar, Instagram hesabını kapattı. Görüntülendiklerini fark ettiğinde sinirlenen Oktay Kaynarca'nın bu kararda bir etkisi olup olmadığı ise merak konusu oldu.