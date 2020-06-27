Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü

Milli futbolcular Kenan Karaman ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'le karşılaştı. Ligin son haftasına 16. sırada giren Düsseldorf ekibi, Union Berlin'e 3-0 mağlup oldu. 17. sıradaki Werder Bremen'in de Köln'ü 6-1 yenmesiyle Düsseldorf, ligde tutunamadı ve Bundesliga 2'nin yolunu tuttu.

Fortuna Düsseldorf, 2017/18 sezonunda 1. Lig'e yükselmişti.

BREMEN PLAY-OUT OYNAYACAK

Werder Bremen, aldığı bu galibiyetle ligi 16. sırada tamamladı ve 1. Lig umutlarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, Bundesliga 2'de sezonu üçüncü sırada tamamlayacak olan takımla play-out oynayacak.