Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü Küme düşmeme mücadelesinin son haftaya kadar sürdüğü Bundesliga'da milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın ter döktüğü Fortuna Düsseldorf, 34. haftada Union Berlin'e 3-0 mağlup olup lige veda etti.

Milli futbolcular Kenan Karaman ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'le karşılaştı. Ligin son haftasına 16. sırada giren Düsseldorf ekibi, Union Berlin'e 3-0 mağlup oldu. 17. sıradaki Werder Bremen'in de Köln'ü 6-1 yenmesiyle Düsseldorf, ligde tutunamadı ve Bundesliga 2'nin yolunu tuttu. Fortuna Düsseldorf, 2017/18 sezonunda 1. Lig'e yükselmişti. BREMEN PLAY-OUT OYNAYACAK Werder Bremen, aldığı bu galibiyetle ligi 16. sırada tamamladı ve 1. Lig umutlarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, Bundesliga 2'de sezonu üçüncü sırada tamamlayacak olan takımla play-out oynayacak.