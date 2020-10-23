Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Standard Liege ile Rangers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rangers 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan James Tavernier ve 90+2. dakikada Kemar Roofe kaydetti.

ORTA SAHADAN ATTI

Karşılaşmanın son dakikalarında İngiliz oyuncudan muhteşem bir gol geldi. Kendi sahasında topu kazanan Kemar Roofe, sırasıyla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra orta sahadan çok şık bir gole imza attı.

GERRARD'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Kemar Roofe için övgü dolu ifadeler kullandı. Gerrard atılan gol için, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" ifadelerini kullandı.