Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Rangers deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı. Mücadelenin son dakikalarında Rangers forması giyen Kemar Roofe, orta sahadan muhteşem bir gole imza attı. Mücadele sonrasında teknik direktör Steven Gerrard atılan gol için, "Daha önce böylesini görmedim" ifadelerini kullandı.