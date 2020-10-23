Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu
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Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu

23.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:17

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Rangers deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı. Mücadelenin son dakikalarında Rangers forması giyen Kemar Roofe, orta sahadan muhteşem bir gole imza attı. Mücadele sonrasında teknik direktör Steven Gerrard atılan gol için, "Daha önce böylesini görmedim" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Standard Liege ile Rangers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rangers 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan James Tavernier ve 90+2. dakikada Kemar Roofe kaydetti.

Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu

ORTA SAHADAN ATTI

Karşılaşmanın son dakikalarında İngiliz oyuncudan muhteşem bir gol geldi. Kendi sahasında topu kazanan Kemar Roofe, sırasıyla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra orta sahadan çok şık bir gole imza attı.

Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu

GERRARD'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Kemar Roofe için övgü dolu ifadeler kullandı. Gerrard atılan gol için, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" ifadelerini kullandı.

Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu

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Haber Yorumları (3)
HARBİDEN: maçı izledim harbiden adam birde kaç kişiye çalım attı öyle gol attı yani bedavada değil helal
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SMMM: TAM HABERE İNANMIYODUM SENİN ONAYINI GÖRÜNCE İNANDIM.
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ŞAKA GİBİ.: Bir video koymaktan acizsiniz. 2 fotoğraf slayt''ı hop bitti. Ne güzel iş ya.
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