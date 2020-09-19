Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı

Şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarında çekilen bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı. Türkü söylemeye ve bağlama çalmayameraklı olduğu bilinen Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafı;