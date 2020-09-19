Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarında elinden hiç düşürmediği bağlamalı fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
19.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:08
Şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarında çekilen bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı. Türkü söylemeye ve bağlama çalmayameraklı olduğu bilinen Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafı;