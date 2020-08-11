Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı, Muharrem İnce'nin iddialarına karşılık bu videoyu konuşuyor

Siyaset kulislerinde son günlerin popüler ismi Muharrem İnce, söylemlerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin arkasında durmadığını söylüyordu. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olan MYK üyeleri ise İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin arkasından yaptığı açıklamanın videosuyla partilerini savunuyor.

"GÖREVLİ ARKADAŞLARIMIZ CANSİPERANE MÜCADELE ETTİLER"

Adı açıklanmayan bir MYK üyesi, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaptığı açıklamadan 1.5 dakikalık bir bölümü gönderdi. İnce, o videoda şu açıklamayı yapıyor "Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla cansiperane mücadele ettiler. Onların sandıklara sahip çıkma azimlerini ve kararlılıklarını kutluyorum. Kendi adıma ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Seçimde, her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlar ve oranlarla anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar, toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum."

PERŞEMBE SABAHI AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İnce, "Yolculuk nereye" diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.