Kelly Brook kimdir? Kelly Brook kaç yaşında? Kelly Brook boy ve kilosu nedir? Kelly Brooke hangi filmlerde oynadı? Kelly Brook sevgilisi kim?

modellik kariyerine 16 yaşında başladı. Annesinin kendisi adına kayıt olduğu bir güzellik yarışmasını kazanmasının ardından, Foster's, Renault, Walkers gibi pek çok ünlü markanın reklamında oynadı. Daily Star gazetesi tarafından üçüncü sayfa güzeli seçildi. Peki, Kelly Brook hangi filmlerde oynadı? Kelly Brook sevgilisi kim?

KELLY BROOK KİMDİR?

Her yaptığı ile manşette yer alan manken, oyuncu, tasarımcı ve televizyon sunucusu Kelly Brook, vücut hatları ile her kadının istediği bedende özgüvenli olması gerektiği mesajını vermekte. mallville dizisinin çeşitli bölümlerinde oynamıştır. 40 yaşındaki oyuncu Close Up, Autobiography: My Story kitapların yazarıdır.

KELLY BROOK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Yıl Film Rol Notlar

2000 Sorted Sarah

2001 The (Mis)Adventures of Fiona Plum Fiona Plum (TV filmi)

Ripper Marisa Tavares

2003 Absolon Claire

The Italian Job Lyle'nin kız arkadaşı

2004 School for Seduction Sophia Rosselini

2005 Romy and Michele: In the Beginning Linda Fashiobella (TV filmi)

House of 9 Lea

Deuce Bigalow: European Gigolo Güzel kadın

Survival Island (Three) Jennifer

2006 In the Mood Eva (kısa film)

2007 Fishtales Neried

2009 Kelly Brook & Shahid Adrew Flint (TV filmi)

2009 Piranha 3-D Danni Arslow

Kelly Brook's camel toe shows kendisi Funny Or Die skit

Removal Kirby

KELLY BROOK BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.68

Kilo: 80

KELLY BROOK SEVGİLİSİ KİM?

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Brook, birçok ünlü isimle anılsa da hepsini yalanlayan oyuncu, 2004 yılına kadar aktör Jason Statham ile yedi yıllık bir ilişkisi oldu. Brook'un bir film setinde Billy Zane ile tanışması bu ilişkinin son bulmasına neden olmuştur.