Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu

Sanat camiasından birçok yıldız ismin onurlandırıldığı ödül gecesinde, koronavirüs salgını nedeniyle "Kelebekler" bu yıl sahiplerine uzaktan verildi. Birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşurken En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin'e gitti. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Mucize Doktor filminde başarılı bir şekilde canlandırdığı "Ali" karakteriyle Taner Ölmez aldı.

YOUTUBERLAR DA UNUTULMADI

Gecede, En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü Ebrar Demirbilek alırken En İyi Dizi Çifti ödülünü kapan Aybüke Pusat, Furkan Andıç ikilisi oldu. En iyi yönetmenden en iyi senarist ödülüne kadar birçok başarının onurlandırıldığı gecede, Youtuberlar da unutulmadı. En İyi Influencer ödülü ise Kafalar ekibine gitti.

MABEL MATİZ ÖDÜLE DOYMADI

En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne Hadise layık görülürken En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü ise son günlerdeki "sınav sorusu" tartışmalarının odağındaki Mabel Matiz aldı.

REYNMEN'İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Mabel Matiz'in ödüle doymadığı gecede "Mendilimde Kırmızım Var" En İyi Klip seçildi. Yılın şarkısı ise son döneme damga vuran isim Reynmen'in Ela şarkısı oldu.

EN İYİ DİZİLER DE SEÇİLDİ

En İyi İnternet Dizisi Şahsiyet olurken En İyi Dizi ödülü Mucize Doktor'a gitti.